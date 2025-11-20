（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINIが19日、WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』の発売を記念して、リリースイベントを開催した。【写真】INI『THE WINTER MAGIC』リリースイベント＆「INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-」ニットやベレー帽で冬らしい装いのINIがステージ登場すると、グループ初のウィンターソングで本作のタイトル曲「Present」を披露。「Present」は池崎理人と西洸人