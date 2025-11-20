日銀の植田総裁と片山財務相、城内経済財政担当相が会談し、経済政策や金融政策について意見を交わしました。片山財務相：市場の動向に対して高い緊張感を持って注視する。会談後取材に応じた片山財務相は「為替について具体的な話はなかった」とした一方、政府と日銀が連携し動向を注視する方針を確認しました。高市政権の経済政策による財政悪化の懸念から、外国為替市場では1ドル＝156円台まで円安が進んでいます。