キリンビールがお歳暮用ビールセットの販売を停止します。キリンはアサヒのシステム障害の影響で、お歳暮ギフトを「一番搾り」の3種類に限定して販売していましたが、12月1日からはその3種類を含むすべてのお歳暮の販売を停止します。キリンは、想定を上回る注文がきていて安定供給が困難なためと説明しています。