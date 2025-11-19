霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシについて、県は19日夜、国による確定検査の結果、家畜伝染病の豚熱に感染していたことが判明したと発表しました。野生のイノシシの感染例は、県内で初めてです。 県によりますと、霧島市霧島田口で１７日、死んだ野生のイノシシ1匹が見つかりました。 国による確定検査の結果、19日夜、豚熱に感していることが正式に確認されました。 県内で豚熱の感染が確認されたのは、養豚場の豚が感