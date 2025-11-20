「働くお姉さん」より桜木美貴さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、先週に続いて夜に警備員として働く桜木美貴さんが登場。また「NEXT推しガール！」では音世鈴さん、「推しメンFile」では新井敬太さんのグラビアが掲載されている。 「NEXT推しガール！」より音世鈴