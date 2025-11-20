1991（平成3）年11月20日、約13年ぶりに帰国したシアヌーク殿下を迎えてプノンペン最大の市民の行事「水祭り」が始まった。国内の混乱や内戦で途絶えていたが、前年に復活。祭りのハイライト、ボートレースには在カンボジア邦人を中心とする日本チームも初めて参加、地元チームに劣らぬオールさばきを見せた。