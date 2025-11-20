初めての海外公務として東南アジアのラオスを公式訪問している愛子さま。19日、日本語を学ぶ学生たちと交流されました。日本時間正午ごろ、「ビエンチャン中高一貫校」に到着された愛子さま。生徒から愛子さまを描いた画を贈られるなど、歓迎を受けられました。また、日本語の授業を見学、生徒とも交流されました。「すらすらと日本語を話されていて感動しました。どのようなアニメが好きなんですか」生徒「ワンピース、NARUTO」退