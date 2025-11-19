新潟県の柏崎刈羽原子力発電所について、花角知事が再稼働容認の方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。花角知事は18日、原発再稼働の議論の「原点だった」とする東京電力・福島第一原発を視察し、柏崎刈羽原発の再稼働を判断するための材料は出そろったとの考えを示しました。21日にも県庁で自らの判断を表明するとみられています。