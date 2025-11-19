【ワシントン共同】米商務省が19日発表した8月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比23.8％減の595億5千万ドル（約9兆3千億円）だった。赤字幅の縮小は2カ月ぶり。政府機関の一部閉鎖の影響で発表を延期していた。輸出は0.1％増の2808億3200万ドル。輸入は5.1％減の3403億8200万ドルだった。