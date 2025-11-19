Ｊ１神戸の元日本代表ＧＫ権田修一（３６）が１９日、神戸市西区の同市立長坂小で６年生９９人を対象に特別授業を行った。これまでの経験を例に出して夢を持ち続けることの大切さを語り、自身も「Ｗ杯に何かしらの形で関わり、優勝の手助けになりたい」と話した。神戸加入の理由の一つが代表復帰へのアピールだった。「今は元日本代表だが、この歳からもう一度日本代表に入れれば、より説得力が出る。みんなの前で話したことで