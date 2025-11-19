生後6カ月以内の乳児がかかると重症化する恐れもある「RSウイルス」について、2026年4月から妊婦を対象にしたワクチンの定期接種が始まる方針です。「RSウイルス」は、発熱、せきなどの症状が出る感染症で、多くは軽症で回復しますが、生後6カ月以内にかかると肺炎など重症化することがあります。厚生労働省の専門部会では19日、2026年4月から妊婦を対象にしたワクチンの定期接種を始める案が示され、了承されました。ワクチンによ