週内にも決まる経済対策の規模が20兆円を超える見通しで、財政悪化への懸念から円安、株安、債券安の「トリプル安」が進む中、日銀の植田総裁と片山財務大臣が会談を行いました。片山大臣は「為替について具体的な話はなかった」とした一方、足元で円安が進んでいることを念頭に「高い緊張感を持って注視していくことを再確認した」と話しました。