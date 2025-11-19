2時間半ほど前から犯行の機会をうかがっていたことがわかりました。今月16日、東京・港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で、音楽イベントに出演予定だった40代の女性が男に腹などを刃物で刺され、重傷を負った事件。JNNの独自取材で、事件前後の詳しい状況が分かってきました。午前8時ごろ、自転車に乗った男がビルの前を通り過ぎます。そして2度、ビルに出入りした後、隣のビルとの隙間に身を潜めます。その後2時間半に