公正取引委員会がサングラスの有名ブランド「レイバン」などを販売する企業に対し、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を行いました。独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を受けたのは、レイバンやオークリーなどのサングラスを販売する「ルックスオティカジャパン」です。この会社は、フランスの眼鏡大手、エシロール・ルックスオティカの子会社で、関係者によりますと、小売店に対し売れ筋商品を安売りしないよう働きかけたほか