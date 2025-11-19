韓国南西部の海域で19日、乗客・乗員267人を乗せた旅客船が座礁し5人がけがをしました。海洋警察が救助活動を続けています。韓国当局によりますと19日午後8時20分ごろ、韓国南部の済州島から南西部・木浦（モクポ）に向かっていた旅客船が座礁しました。船には乗客・乗員267人が乗っていて、聯合ニュースによりますと、座礁の衝撃でこれまでに5人が軽いけがをしたということです。一方、海に転落した人やその他の人命被害は確認さ