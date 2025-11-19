ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値156.34高値156.34安値155.22 157.83ハイブレイク 157.09抵抗2 156.71抵抗1 155.97ピボット 155.59支持1 154.85支持2 154.47ローブレイク ユーロ円 現値180.89高値180.98安値179.78 182.52ハイブレイク 181.75抵抗2 181.32抵抗1 180.55ピボット 180.12支持1 179.35支持2 178.92ローブレイク