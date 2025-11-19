きょうも為替市場は円キャリー取引が加速し、ドル円は１５６円台まで上昇している。財務省による介入への警戒感も高まっており、発言も出てきているが、現状では介入の可能性は低いとの見方も多い。 片山財務相、城内経財相、植田日銀総裁が夕方に３者会談を実施。片山財務相がその後の会見で、「為替について具体的な話は出ていない。市場動向は高い緊張感持って注視。丁寧に対話すること確認」などと述べたことで、