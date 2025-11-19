【新華社モスクワ11月19日】ロシア外務省のザハロワ報道官は18日、モスクワで新華社の取材に応じ、日本の高市早苗首相が行った台湾をめぐる発言について「きわめて危険だ」と述べ、日本は歴史を深く反省し、第2次世界大戦から教訓をくみ取るべきだと指摘した。ザハロワ氏は、世界反ファシズム戦争勝利80周年に当たる今年、世界各地で行われている一連の記念行事は、歴史を忘れず教訓を学ぶよう人々に呼びかけるものだと説明。