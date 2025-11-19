【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は19日の記者会見で、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁が中国国民の「強烈な怒り」を招いたと指摘した上で「現在の情勢下で日本産水産物が中国に輸出されても、市場は存在しないだろう」と述べ、中国では売れないとの見解を示した。毛氏は「もし日本側が（答弁の）撤回を拒み、誤りを重ねるのであれば、中国は厳格かつ断固たる対抗措置を取らざるを得ない」と強調し、追加の報復を示