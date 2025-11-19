バスケットボール男子日本代表が１９日、２７年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア１次予選の初戦となる台湾戦（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）に向けて練習を公開した。取材に応じたトム・ホーバス監督は、ポイントガードの新戦力の台頭を求めた。「河村（勇輝）がシカゴにいて、佐々木（隆成）もけが。（テーブス）海もけがになったら、ペイントアタックができる選手が必要になる」今夏のアジア杯で、日本はベスト８に届か