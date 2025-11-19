「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）ＮＨＫの中継解説で元大関貴景勝の湊川親方が登場。１０月４日に断髪式を行い、断髪式後では初の中継ゲストとなったが、その最新姿にＳＮＳでは驚きの声があがった。引退後からその激ヤセぶりが話題となっていたが、髷を落として１カ月。さらに精悍（せいかん）で、若々しい姿に。アナウンサーとのやり取りではツーブロックの髪形について「慣れてきました」と笑顔