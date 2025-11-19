◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）首位で並ぶ横綱・大の里（二所ノ関）が昇進３場所目で初めての連敗で２敗となり、優勝争いが混戦となってきた。すでに負け越しが決まっている小結・隆の勝（常盤山）にわずか１秒８で引き落とされた。前日に初金星の東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が１敗の関脇・安青錦（安治川）を突き出した。横綱・豊昇龍（立浪）は２敗をキープ。トップで２敗の大の里、豊昇龍、