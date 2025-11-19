１７日、香港で開催された２０２５世界海運商人フォーラム。（香港＝新華社配信／譚佳銘）【新華社香港11月19日】中国香港特別行政区で17、18両日、2025世界海運商人フォーラム（WorldMaritimeMerchantsForum2025）が開催された。世界の海運産業チェーンの川上から川下まで業界関係者が集まり、国際経済貿易の情勢が複雑に変化する中、業界がいかに高効率でグリーン（環境配慮型）かつ持続可能な方向へ転換するかについ