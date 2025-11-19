ゆりやんレトリィバァが初監督を務めた映画『禍禍女（まがまがおんな）（英題：Mag Mag）』が、台湾で開催中の第62回台北金馬映画祭（11月6日〜23日）でNETPAC賞（Network for the Promotion of Asian Cinema Award）を受賞した。同賞の受賞は日本人監督として史上初の快挙となる。【動画】「禍禍女」という聞き慣れないワードが耳に残る特報19日の授賞式に登壇したゆりやんは、映画祭主席で世界的撮影監督の李屏賓（リー・ピ