「CYCLECUBE apple／muscat」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「CYCLECUBE（サイクルキューブ）」を、直営店「ヒトツブカンロ」店舗および「KanroPOCKeT（カンロポケット）」オンラインショップにおいて、11月20日から販売する。「ヒトツブカンロ」はカンロ創業100周年を迎えた2012年にJR東京駅でオープンしたキャンディショップ。コンセプトは「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」。キャンディをあげる楽しさとも