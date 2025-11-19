大分県中津市の東九州自動車道で19日午後、軽乗用車と大型トラックが衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車に乗っていた3人のうち、男女2人が死亡、女性1人が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】東九州自動車道で軽乗用車と大型トラックが衝突男女2人死亡、女性1人が意識不明の重体大分 19日午後2時すぎ、東九州自動車道の中津インターと福岡県境の上り線で軽乗用車と大型トラックが衝突する事故