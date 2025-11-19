特別デザインは「松本セイジ×カングー」ルノー・ジャポンは2025年11月14日、新型「カングー」後部ドア内側のデザインをカスタムできるデコパネルを全国の正規販売店で発売しました。カングーの後部ドアは観音開きになり、ステッカーは「デコパネル」として左右ドア内側の窓下に配されます。木目調のデコパネルを貼ったルノー「新型カングー」ステッカーのレギュラーデザインは木目調、トリコロールフラッグ、ギンガムチェック