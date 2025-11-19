東京都は江戸城外濠で進めている水質改善のプロジェクトを知ってもらおうと、外濠でのプロジェクションマッピングを20日から4日間の期間限定で始めます。19日、東京の千代田区立外濠公園でプロジェクションマッピングの上映がおこなわれました。土手およそ100メートルに鮮やかな和柄や、花がめぐる映像が投影されました。東京都によりますと、かつて江戸城を取り囲んでいた外濠は、水の滞留などによって水質が悪化、時期によっては