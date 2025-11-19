夫婦ともに歩み寄れたら良いのだろうけど、どっちもつらい状況…。この状況を打破するにはどうしたらいい？結果的に妻はママ友を作ろうとするのですが、これが夫婦の仲をより壊してしまうことに…。なんと夫は、妻のママ友に恋をしてしまうのです。＞＞【まんが】夫がママ友に恋をした!?(ウーマンエキサイト編集部)