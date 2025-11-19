【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比66銭円安ドル高の1ドル＝156円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1572〜82ドル、180円78〜88銭。高市早苗政権の経済政策による財政悪化懸念や米長期金利の上昇を受け、円売りドル買いが進んだ。