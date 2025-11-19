11月15日に開幕した「デフリンピック」は耳が聞こえない、または聞こえにくい選手の祭典で連日熱戦が繰り広げられています。大会4日目、東京・駒沢陸上競技場で佐々木琢磨選手（仙台大職員）が陸上男子100メートル準決勝に臨みました。デフ陸上は出発音の代わりに、足元にある赤・黄・緑の3色ランプの「緑」の発光を合図にスタートします。佐々木選手はスタートで出遅れるも中盤から加速し、同組トップの10秒94で決勝に進出。本人