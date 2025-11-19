ロシア軍の攻撃で火災が起きたウクライナ西部テルノピリの集合住宅＝19日（AP＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナ当局は19日、同国西部テルノピリにロシア軍の巡航ミサイルによる攻撃があり、集合住宅で火災が発生、少なくとも25人が死亡し、70人以上が負傷したと通信アプリで発表した。当局はがれきの下に生存者がいるとみて救助活動を急いでいるが、死傷者は増える恐れがある。当局は上層階が吹っ飛び、煙が上がる集