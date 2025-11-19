新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行が１９日後楽園ホールで行われ、ＤＤＴの武知海青（２７）が拷問の館に引きずり込まれた。ＬＤＨＪＡＰＡＮ所属のダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとしても活躍する武知はＤＤＴの上野勇希、彰人と組んでＳＡＮＡＤＡ＆ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯと激突。特別興行ながら新日本マット初参戦となった。武知は序盤から場