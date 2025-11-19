三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は19日、第8話が放送された。話題のシーンを振り返る。＜※以下、ネタバレ有＞1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は00年7月期のフジ