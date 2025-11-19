俳優で歌手の星野源さん（44）の新曲『いきどまり』が、19日発表の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初週DL数0.7万DLを記録し、初登場1位を獲得しました。星野さんにとって、2023年8月28日付の『生命体』以来、2年3か月ぶりとなる、自身通算7作目のデジタルシングル1位となりました。また、2位には米津玄師さんの『IRIS OUT』がランクインし、2025年9月29日付での初登場1位から9週連続のトップ5入りを果たしま