18日に行われたワールドカップ北中米カリブ海最終予選の最終節にて、キュラソー代表はジャマイカ代表と対戦し、0−0のスコアレスドローに終わった。この結果、グループB予選3勝3分無敗で首位に立ち、初めてのワールドカップ出場権を手に入れた。キュラソーはカリブ海にある島で面積は444平方キロメートル、人口は約15万人の島国で過去にワールドカップに出場したアイスランドの人口40万人よりも下回る国だ。現在FIFAランキングは82