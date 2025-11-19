2026年夏に行われるW杯に向けた欧州予選が行われており、グループFのアイルランド代表は16日にハンガリー代表と対戦した。終盤まで1-2のビハインドだったが、80分にこの日2点目となるゴールをトロイ・パロットが決めて同点に。後半アディショナルタイムにもパロットが得点を挙げ、最終的に3-2で白星を挙げた。勝利したアイルランド代表は勝ち点3を積み上げ、グループFの2位に。プレイオフ進出の権利を得た。この試合でハットトリッ