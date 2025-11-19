イングランドのプレミアリーグではアーリング・ハーランド(14ゴール)、イゴール・チアゴ(8ゴール)に次ぐ6得点をここまで挙げているボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ。25歳と若い選手で、ポジションはFW。ボーンマスでは主にサイドで起用されており、CFとしてプレイすることもできる。ボーンマスからのステップアップが期待されている選手で、『BBC』によると、契約には今冬に有効となる6500万ポンド(約130億円)のリリース条項が