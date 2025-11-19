BRAHMANが、完全限定盤ピクチャーLPボックス『七梵全書』を2026年3月11日にリリースする。 （関連：LUNA SEA『ルナフェス』、BRAHMAN『尽未来祭』への熱視線BUCK-TICK、DIR EN GREY、黒夢は両フェス出演） 結成30周年を迎えたBRAHMANは、これまでに7枚のフルアルバム『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『ETERNAL RECURRENCE』『超克』『梵唄』『viraha』を発表してきた。このたび発売されるLP