巨人の山口寿一オーナーが１９日、都内でオーナー会議に出席後に取材に応じ、岡本和真内野手のポスティングでのメジャー挑戦容認について説明した。不動の４番として巨人を支えた主砲はＮＰＢ通算２４８本塁打。「岡本が非常によくジャイアンツに貢献してくれたので。本人がメジャーに挑戦したいと言っているから、それはもう激励をして、ぜひ活躍してほしいと思って送り出しました。岡本がチームのために頑張ってくれたところ