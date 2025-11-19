日本証券業協会は１９日、証券会社の口座開設や相続手続きなどの事務作業を代行する新会社を来年１月に設立すると発表した。バックオフィス業務の一部を新会社に集約してコスト削減につなげる狙いで、デジタル対応の遅れや人手不足に悩む中小証券や地方証券の利用を想定している。新会社には日証協や大手証券など７社以上が出資する。来年７月以降に順次サービスを始める計画だ。オンライン口座開設と相続手続きに加え、外国