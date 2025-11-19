テレビ東京系「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」が１９日に放送され、バカリズム、眞鍋かをり、元日向坂４６・影山優佳らが出演した。この日は「日本一食べるまで時間がかかるグルメは？」。番組は、識者の証言をもとに兵庫県・高砂市へ。お肉屋さんで作られている神戸牛のＡ５ランクをふんだんに使った超高級コロッケ「神戸ビーフコロッケ『極み』」を紹介した。店主は「コロッケ１つあたり２００円の赤字」と説