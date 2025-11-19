King ¡õ Prince¤Î⾳³Ú¤È²Ö⽕¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö⽕ 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤ÏÅß¤Î²Ö⽕¤¬¤ß¤É¤³¤í¡£11⽉16⽇¡Ê⽇¡Ë¤Ë3Ëü⼈¤¬½¸·ë¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç⾏¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ⼦¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¶ËºÌ⾊¤Î²Ö⽕¤ÈKing ¡õ Prince¤Î⾳³Ú¤Î¶¦±é¤ÇºÇ⾼¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë