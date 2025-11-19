19日午後2時5分ごろ、大分県中津市の東九州自動車道で「事故があった」と110番があった。軽乗用車と大型トラックが衝突し、軽乗用車を運転していた男性と、同乗の女性2人のうち1人が死亡した。もう一人の女性は意識不明の重体。いずれも成人とみられる。県警は軽乗用車が対向車線にはみ出したとみて調べる。大型トラックの男性運転手もけがを負った。現場は中央分離帯のない片側1車線の直線道路。