Re:nameが、配信シングル「Vintage Car」をリリースした。同曲は寒さが増すこれからの季節に沁みる、切なさ溢れるウィンターソング。海外のポップスにリンクしたサウンドが魅力の彼らならではの世界観で、2025年の冬を彩るクリスマス感も満載のミディアムバラードに仕上がっている。Re:nameは、2026年の結成10年に向けた“SIXTEEN + TEN”プロジェクトで、TWO MAN SERIESとONE MAN SERIESのツアーを開催するが、今回TWO MAN SERIES