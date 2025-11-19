ASOUNDが、新曲「新月」を“新月”の日（11月20日）に配信リリースすることを発表した。本作は8月5日に渋谷 WWWにて行われたワンマンライブで初披露された楽曲。MIXエンジニアにUKダブ重要プロデューサーのPrince Fattyを迎え、ドープなサウンドにメロウで切ないメロディーが染み入る一曲に仕上がっている。また、リリースにあわせて11月20日0時より楽曲のミュージックビデオも公開される。 ■New Single「新月」2025年11月20日 配