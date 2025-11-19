【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）【映像】衝撃のPKストップ→仲間を大声で鼓舞U-17日本代表のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、神がかり的なPKストップを見せた。その後の立ち振る舞いも含めて、ファンたちは「川口能活かと思った！」と日本代表レジェンドの姿と重ね合わせた。日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド1