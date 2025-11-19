お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜×一夜限りの特別版！男女逆転！男もつらいよ男の悩み相談ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。２０２３年１月に結婚した妻についての悩みを明かす一幕があった。この日、「奥さんの考えてることがちょっと分からない時があって」と話し出した田中。「料理を一緒にやるんですよ。で、奥さんが『今、ちょうどやることがなくなったから、ソフ