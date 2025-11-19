メ～テレ（名古屋テレビ） 悪質な交通事故で娘を失った父親が、愛知県警の警察官に「危険運転致死傷罪の適用を目指して捜査することが遺族への最大の支援」と訴えました。 波多野暁生さん(48)は2020年3月、東京都葛飾区で娘の耀子さん(当時11歳)と横断歩道を歩いていた際、赤信号を無視した車にはねられました。 耀子さんは死亡し、波多野さんも重傷を負いました。 運転手は危険運転致死傷罪で起訴され、懲役6年6カ