お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）が19日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。泣けない体になった理由を明かした。女性のもやもやを発散する同番組だが、この日は「一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！」と題し、男性ならではの悩みを取り上げた。「男は泣いちゃいけない」という風潮について盛り上がる中、上田は「俺なんか親戚のおじさんが“男は人生